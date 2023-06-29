29 июня 2023, 17:47
Многодетная мама из Ростовской области рассказала, как помогает своим детям сдавать экзамены
KP.RU: Светлана рассказала, что самое главное в экзаменах — это материнская молитва
За годы подготовки детей к ЕГЭ многодетная мама Светлана из Ростовской области выработала специальный алгоритм подготовки. Об этом написал сайт kp.ru.
По словам матушки, у которой шесть кровных детей и 12 приемных, самое главное в подготовке — это материнская молитва за ребенка.
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«Перед экзаменом традиционно молятся Николаю Чудотворцу», — рассказала женщина.
В Свято-Георгиевском храме в селе Сандата, где живет многодетная семья, каждый год батюшка благословляет каждого ребенка на успешную сдачу.
Экзамены
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