Общество 29 июня 2023, 17:47 Многодетная мама из Ростовской области рассказала, как помогает своим детям сдавать экзамены KP.RU: Светлана рассказала, что самое главное в экзаменах — это материнская молитва

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За годы подготовки детей к ЕГЭ многодетная мама Светлана из Ростовской области выработала специальный алгоритм подготовки. Об этом написал сайт kp.ru.

По словам матушки, у которой шесть кровных детей и 12 приемных, самое главное в подготовке — это материнская молитва за ребенка.

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«Перед экзаменом традиционно молятся Николаю Чудотворцу», — рассказала женщина.

В Свято-Георгиевском храме в селе Сандата, где живет многодетная семья, каждый год батюшка благословляет каждого ребенка на успешную сдачу.