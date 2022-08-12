Многочасовые пробки образовались на границе России и Эстонии

На границе Эстонии и России образовались огромные автомобильные пробки, написали пользователи тематических пабликов в соцсетях. Они отметили, что затор вызван большим количеством машин, направляющихся в Россию, и долгим досмотром.

«На границе Эстонии всего один пограничник, граница России пустая. Задержка более 10 часов», — рассказал один из водителей в паблике «Граница Нарва — Ивангород» во «ВКонтакте».

В значительной пробке придется постоять и тем, кто решил перейти границу пешком, рассказали очевидцы Autonews.

Издание «Секрет фирмы» напомнило, что из-за санкций перевозчики из России больше не могут заезжать на территорию Эстонии и других стран объединения. Из-за этого проверка документов на грузы стала занимать куда больше времени. Эстония также анонсировала визовые ограничения для россиян с шенгеном.

Отчасти задержки связаны с тем, что российских перевозчиков заменили водители из Молдавии, Сербии и других стран, многие их которых плохо знают иностранные языки, — таможенники вынуждены «искать разные способы, чтобы с ними спокойно поговорить», рассказала СМИ главный таможенный инспектор Налогово-таможенной службы Эстонии Кайри Пяйке.