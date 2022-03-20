«Много рынков остались открытыми». Решетников заявил о прочности российской экономики

Запас прочности у российской экономики большой, но ей придется пройти процесс адаптации в условиях санкционного давления. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил глава Министерства экономического развития Максим Решетников.

По словам министра, у отечественной экономики есть задел на дальнейшие развитие и рост.

«Нужно пройти процесс перенастройки организованных процессов. Для нас много рынков остались открытыми, а запас прочности у российской экономики очень велик», — заявил он.

Решетников считает не имеющими оснований заявления некоторых людей о том, что вся нынешняя система в экономической сфере якобы развалится.

Также он рассказал, что изменилось отношение к инвестициям в Крым, поскольку банкам уже можно не опасаться новых ограничений со стороны Запада.

«Ограничений нет. Банкам нужно пересобраться, решить вопросы с ликвидностью, какие-то проекты переоценить. С другой стороны, требуем, чтобы это время было максимально коротким. Говорим, что мы готовы участвовать в рисках», — заключил Решетников.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что у России еще есть много партнеров: Юго-Восточная Азия, Китай и Африка.