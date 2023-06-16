Эксклюзив 16 июня 2023, 17:49 Вячеслав Духин рассказал об «интересных переменах» в соцсетях Зампред правительства Подмосковья Духин: аудитория соцсетей продолжит расти Телеканал «360»

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То, что соцсети — «ключевая история», стало понятно еще несколько лет назад. Сейчас их аудитория, как и роль в обществе, продолжает расти, рассказал «360» зампред правительства Подмосковья Вячеслав Духин на полях Петербургского международного экономического форума.

Он отметил, что, пожалуй, чиновники не всегда быстро понимают, какая площадка сейчас в тренде и наиболее актуальна, и не всегда вовремя переключаются с одного на другое.

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«Видим сейчас очень много интересных перемен. Конечно, с началом спецоперации известными решениями Роскомнадзора резко упали охваты у зарубежных площадок, <…> но, с другой стороны, очень бурный рост Telegram. Он стал таким вполне народным инструментом для общения и для распространения новостей», — подчеркнул Духин.

Он указал на рост соцсети «ВКонтакте». Это происходит в силу функций, которые на площадку возлагает государство, в силу ее интеграции с системой госуслуг и появления новых проектов, некоторые из которых пилотируются в Московской области (чаты многоквартирных домов или подъездные чаты, где можно будет общаться с УК).

«Эти площадки развиваются и будут развиваться, аудитории будет становиться больше, больше будут становиться охваты. И конечно, мы должны с ними взаимодействовать, должны делать все технологично, должны постоянно там присутствовать», — продолжил Духин.

Подход к аудитории на разных площадках разный, и его нужно адаптировать и соотносить с текущим моментом: одни вещи уместны в одно время, другие — в другое, заметил он.