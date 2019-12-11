«Много идиотов на свете». Отец Цоя — о наименования клеща в честь сына
Отец Виктора Цоя обсудил с «Ридусом» сообщение о том, что тюменский зоолог Сергей Ермилов назвал в честь его сына новый вид панцирных клещей.
Ученый из Сибири назвал новый вид клеща в честь ЦояПодробнее
Роберт Цой признался, что первый раз слышит об этом.
«Много идиотов на свете, ну что же сделать?!» — заметил отец музыканта.
Он подчеркнул, что не следит за подобными случаями, так как таких инсинуаций чересчур много и они ему попросту надоели.
По данным издания, исследователь из Тюменского госуниверситета Сергей Ермилов обнаружил в лесах Малайзии новый вид панцирных клещей. Он решил назвать насекомое в честь лидера группы «Кино», поскольку его творчество вдохновляет ученого и служит фоном для научных открытий.