Ученый из Сибири назвал новый вид клеща в честь Цоя Подробнее

Роберт Цой признался, что первый раз слышит об этом.

«Много идиотов на свете, ну что же сделать?!» — заметил отец музыканта.

Он подчеркнул, что не следит за подобными случаями, так как таких инсинуаций чересчур много и они ему попросту надоели.

По данным издания, исследователь из Тюменского госуниверситета Сергей Ермилов обнаружил в лесах Малайзии новый вид панцирных клещей. Он решил назвать насекомое в честь лидера группы «Кино», поскольку его творчество вдохновляет ученого и служит фоном для научных открытий.