    28 апреля 2020, 21:10

    Многим компаниям и предприятиям Орловской области разрешили выходить на работу в масках

    Артур Блянихов

    Губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал порталу News.ru, что из-за распространения коронавируса в регионе с 29 апреля будет введен масочный режим.

    По словам губернатора, жителям области будет запрещено находиться без индивидуальных средств защиты в медицинских учреждениях, на производствах, в местах розничной торговли и общественных местах.

    Сотрудникам многих компаний и предприятий разрешено выходить на работу в масках. Их будут раздавать бесплатно в транспорте и других общественных местах.

    Клычков добавил, что региональное правительство пошло на непростой для области шаг в связи с тем, что малый и средний бизнес оказался в вынужденном простое.

    «Мы внесли коррективы в законодательство по отмене уплаты налога на прибыль, налога на имущества и по системе УСН для предприятий, попавших в пострадавшие отрасли, и о переносе обязательств на второй квартал 2020 года. В ближайшие дни оно будет утверждено на сессии областного совета», — уточнил глава Орловской области.