«Многие шутят, что мы в самом безопасном месте»: космонавты с МКС обратились к россиянам

Космонавты записали видеообращение на борту Международной космической станции. Они поблагодарили медиков за работу и попросили россиян не нарушать режим самоизоляции.

«Сейчас многие шутят, что мы здесь на борту МКС находимся в самом безопасном от коронавируса месте на планете, но и у каждого в доме может быть такое место, если вы будете соблюдать режим самоизоляции», — отметил российский космонавт Олег Скрипочка. Видеообращение опубликовал в Twitter гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Космонавт добавил, что пребывание дома необходимо не только самим жителям, но и врачам. Иван Вагнер подчеркнул, что медицинские работники сейчас сражаются за жизни людей, помогая побороть коронавирус.

«Именно врачи каждый день, каждую минуту рискуют жизнью ради нас. Именно врачи сегодня — настоящие герои России», — сказал Вагнер.

В свою очередь космонавт Анатолий Иванишин поблагодарил врачей и отметил, что их профессиональный и личный подвиг неоценим.

По последним данным, в России зафиксировано 18 328 случаев заражения коронавирусом. Медики смогли вылечить от COVID-19 уже 1470 пациентов. Скончались от инфекции 148 человек.