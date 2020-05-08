Многие россияне решили использовать доставку еды и после окончания самоизоляции
Многие россияне считают удобными сервисы доставки еды и продуктов и планируют их использовать после отмены режима самоизоляции. Об этом сообщил сайт «Газета.ru» со ссылкой на данные Роскачества и Аналитического центра НАФИ.
Согласно исследованию, 71% опрошенных планирует заказывать доставку и дальше. При этом многие из них раньше этой услугой никогда не пользовались. Лишь 29% назвали доставку временной мерой и собираются после окончания самоизоляции ходить в магазины самостоятельно.