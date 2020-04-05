Многие профессии могут стать не нужны после пандемии. В зоне риска не только туризм

Коронавирус уже сейчас больно бьет по сферам бизнеса. Когда пандемия закончится, многие профессии окажутся просто не нужны или же конкуренция станет слишком сильной. В зоне риска находятся не только специалисты в области туризма, но и фитнес-тренеры, риелторы и учителя.

«В зону риска в первую очередь попадут турагенты и экскурсоводы. Туризм стал одной из самых пострадавших от пандемии сфер — из-за ограничений на передвижения компании вынуждены приостановить работу, и уже в этом году аналитики ожидают крупную кадровую перестройку и чистку в этой области», — приводит RT исследование экспертов Института прогрессивного образования.

Закрытие границ и отмена рейсов уже подтолкнули многие авиакомпании к банкротству. В итоге среди соискателей может оказаться большое количество опытных специалистов, что приведет к сильной конкуренции. Такой же исход ждет и индустрию фитнеса, где молодые люди не смогут конкурировать с бывалыми тренерами.

Более того, сейчас активно развиваются онлайн-услуги. Во время самоизоляции россияне покупают продукты, лекарства, бытовую технику и другие товары в Сети. После завершения пандемии многие профессии могут исчезнуть за ненадобностью, так как сотрудники на рабочих местах не потребуются.

«Под удар попадут представители целого ряда профессий, в том числе младшие сотрудники профильных отделов, младшие аналитики, юрисконсульты, менеджеры банков, фармацевты, риелторы, event-менеджеры, переводчики, учителя и репетиторы», — отмечают эксперты.

Руководитель института Анна Маркс предупредила, что повышенное число соискателей ждет многие области на рынке труда. В связи с этим выпускникам вузов стоит учитывать ситуацию при выборе будущей профессии.