Общество 10 января 2024, 17:21 «Многие пользуются „Ладами“». В Госдуме рассказали о переходе на отечественные авто РИА «Новости»: Госдума получила первые 33 российских автомобиля РИА «Новости»

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В Госдуму поступили первые 33 автомобиля отечественного производства на замену иномаркам. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в аппарате нижней палаты парламента.

Процесс перехода на российские машины идет постепенно по мере выработки ресурса действующего автопарка, объяснил глава комитета Думы по контролю Олег Морозов.

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«Депутаты в Москве, кто пользуются автомобилями по вызову, многие пользуются „Ладами“. Мой служебный автомобиль имеет пробег 200 тысяч километров. Еще 50 тысяч он должен пробежать, и тогда пересяду на отечественный автомобиль», — рассказал парламентарий.

Глава думского комитета по труду Ярослав Нилов заверил, что в регионах депутаты уже давно пользуются машинами отечественного производства. Парламентарий отметил, что сейчас находится в командировке в Нарьян-Маре и ездит там на «Соболе». В закрепленном за депутатом регионе авто предоставляет местная власть, а ГД затем компенсирует затраты, объяснил он.

Минпромторг ранее назвал самый недорогой автомобиль для чиновников. Им оказалась Lada Granta за 700 тысяч рублей.