«Многие покупают заранее». Отказ от QR-кодов при продаже билетов посчитали разумным

Можно по-разному относиться к законопроекту о QR-кодах, но готовность властей корректировать внесенный документ — это очень важно. Об этом «360» заявил председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов, комментируя возможный отказ от проверки QR-кодов при продаже авиабилетов.

От идеи проверки QR-кодов при продаже билетов могут отказаться, при этом их все равно будут проверять при регистрации. Официальной позиции Минтранса или правительства по этому вопросу пока нет. Но такое решение было бы разумным.

«Многие граждане приобретают билеты заранее и совершенно точно не могут переболеть, получить медотвод или пройти вакцинацию. Поэтому было бы неправильно не давать людям возможность приобретать билеты, но при этом люди будут знать, что при регистрации они обязаны предъявлять сертификат», — объяснил Зотов.

Такой контроль отчасти уже работает на многих международных направлениях, где требуют обязательный ПЦР-тест, отметил собеседник «360».

«Авиакомпания не может зарегистрировать человека на условный рейс, допустим, в Объединенные Арабские Эмираты, если у него нет ПЦР. Эти вещи уже сейчас проверяют, поэтому я думаю, что никаких особых сложностей быть не должно», — заявил он.

При этом важно сохранить перечень категорий, которые могут купить билет и зарегистрироваться на рейс без сертификата, указал Зотов. Это люди, которые следуют на лечение и обратно, на похороны близкого родственника, а также люди с ограниченными возможностями и их сопровождающие.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на источники написала, что Минтранс намерен отказаться от идеи проверки QR-кодов при продаже авиабилетов.