Общество 17 ноября 2023, 12:02 Многие из иноагентов получали из-за рубежа деньги за вмешательство в политику — Кремль Песков: многие иноагенты пытались вмешаться в политику России РИА «Новости»

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Многие их тех, кого включили в список иноагентов, пытались вмешаться в политику и получали на это деньги из-за рубежа. Об этом студенческому информационному каналу «МГИМО 360» заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, государству пришлось ввести жесткие меры против иноагентов-нарушителей, чтобы оградить общество и политику от вмешательства извне. Он напомнил, что первой страной, которая решила бороться с иноагентами, стали США.

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«Что касается достаточно жестких действий в отношении тех, кто нарушает действующие законы, связанные с иноагентством <…> С одной стороны, это идет в контексте становления большей самостоятельности России», — указал Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что российские правоохранители эффективно ведут работу не только против иностранных агентов, но и «решительно занимаются» убийцами, насильниками и другими преступниками.

В ходе интервью Песков выразил мнение, что россияне не смогут принять обратно на родину релокантов, которые порочили свою страну. По его мнению, уехавшие из России граждане запутались и испугались.