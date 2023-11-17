17 ноября 2023, 12:02
Многие из иноагентов получали из-за рубежа деньги за вмешательство в политику — Кремль
Песков: многие иноагенты пытались вмешаться в политику России
Многие их тех, кого включили в список иноагентов, пытались вмешаться в политику и получали на это деньги из-за рубежа. Об этом студенческому информационному каналу «МГИМО 360» заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, государству пришлось ввести жесткие меры против иноагентов-нарушителей, чтобы оградить общество и политику от вмешательства извне. Он напомнил, что первой страной, которая решила бороться с иноагентами, стали США.
Реклама
«Что касается достаточно жестких действий в отношении тех, кто нарушает действующие законы, связанные с иноагентством <…> С одной стороны, это идет в контексте становления большей самостоятельности России», — указал Песков.
Пресс-секретарь президента добавил, что российские правоохранители эффективно ведут работу не только против иностранных агентов, но и «решительно занимаются» убийцами, насильниками и другими преступниками.
В ходе интервью Песков выразил мнение, что россияне не смогут принять обратно на родину релокантов, которые порочили свою страну. По его мнению, уехавшие из России граждане запутались и испугались.
Кремль
Дмитрий Песков
Иноагенты
Реклама
Реклама