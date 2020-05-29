Мнение россиян о голосовании через интернет разделилось

В рамках опроса россиянам предложили выбрать способ голосования на следующих выборах. 69% респондентов выбрали традиционное голосование с помощью бумажного бюллетеня, 23% готовы отдать свои голоса через интернет, 2% заявили о голосовании по почте.

51% принявших участие в опросе попробовал бы проголосовать через интернет, а 46% заявили, что не стали бы этого делать. 44% никогда не слышали о законе, который позволяет голосовать дистанционно (по почте или онлайн). 42% о законе знают, но не в курсе всех подробностей. Хорошо осведомлены об этом лишь 14% россиян.

23 мая президент России Владимир подписал закон о дистанционном голосовании. Нововведение позволяет принять участие в выборах без традиционного похода на избирательный участок. Отдать свой голос теперь можно через интернет или по почте.