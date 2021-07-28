Мнение о влиянии вакцинации на душу человека прокомментировали в РПЦ

Влияние с помощью вакцинации на душу человека невозможно, и в вопросе прививки исключена религия. Как сообщило «РИА Новости», об этом рассказал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

«Нужно отличать религию от мотивации человека. Человек может считать, что он не прививается по религиозным убеждениям, потому что он где-то услышал, что это может повлиять чуть ли не на его бессмертную душу. Не может присутствие или отсутствие вакцины повлиять на его душу, иначе очень легко было бы влиять на душу тогда с помощью вакцин», — сказал он.

Легойда отметил, что церковь вообще не видит в вакцинации никакой религии. Искать в вере причины отказаться от прививки — это странная трактовка. Легойда отметил, что церковь вообще никогда не выступала против вакцин. Наоборот, всем понятно, что на сегодняшний день прививки — единственный способ остановить напасть коронавируса на планету.

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