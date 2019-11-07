«Мне тяжело его смотреть». Отец назвал фильм про Децла правдивой работой

Премьера документального фильма о Децле (Кирилл Толмацкий) состоялась 7 ноября. Однако отец ушедшего из жизни рэпера Александр Толмацкий признался «360», что уже давно посмотрел картину и был очень тронут.

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«Я посмотрел фильм еще давно, и вчера был закрытый показ. Мне сложно комментировать, мне тяжело его смотреть. Правдивый фильм, хорошая работа», — сказал он.

Создателем ленты «С закрытыми окнами» является журналист Роман Супер. Документальная картина сделана за счет пожертвований обычных людей, которых он просил помочь. Краудфандинг, по его словам, позволил не зависеть от чужого мнения.

В фильме рассказано о детстве Кирилла, его стремительном успехе, неожиданном спаде карьеры и почти полном забвении. В документалке также есть интервью близких и родных Децла. Фильм уже можно посмотреть в интернете. Позже появится специальная режиссерская версия ленты.

Кирилл Толмацкий умер в феврале 2019 года. Во время гастролей в Ижевске ему стало плохо. Он скончался от острой сердечной недостаточности. Музыканту было 35 лет.