«Мне стыдно его носить». Дирижер Спиваков отказался от награды Лукашенко

Дирижер Владимир Спиваков заявил, что отказывается от награды, которую ему вручил Александр Лукашенко в 2014 году. Он объяснил свое решение «жестокими» действиями белорусской власти.

«В сложившейся ситуации, я вынужден отказаться от ордена, которым Вы меня ранее наградили. Мне стыдно его носить, так как это связано с Вашим правлением», — обратился Спиваков к Лукашенко..

Режиссер написал, что при Лукашенко условия жизни простых людей стали «несовместимы с гуманизмом и демократией». По мнению Спивакова, власти слишком жестоко подавляют мирные протесты. Он пояснил, что всецело разделяет позицию белорусского народа, который борется за соблюдение своих прав и свобод.

Лукашенко наградил Владимира Спивакова Орденом Франциска Скорины за особые заслуги в области гуманитарной и благотворительной деятельности, успехи на почве национально-государственного возрождения, в защите человеческого достоинства и прав граждан Белорусии в 2014 году.

Ранее стало известно, что женщины устроили мирную акцию в Минске. Они вышли на центральную площадь в белой одежде и цветами.