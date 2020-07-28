Ролик, выложенный в Сеть блогером Andrew Chaushesku, называется «Друзи». В нем автор ролика применил технологию DeepFake, которая использует искусственный интеллект для наложения одного изображения или видео на другое.

«Мне понравилось. Единственное, что мне не понравилось, — это традиционная штука с моей фамилией, но данная конкретная реализация мне понравилась», — обратил внимание Друзь.

По данным издания, технология DeepFake обрела популярность несколько лет назад, после появления порнографических роликов с наложенными лицами известных людей. Затем начали появляться видео с популярными артистами, которых поместили в другие картины. В частности, в фильм Стэнли Кубрика «Сияние» вставили лицо Джима Керри.