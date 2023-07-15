Общество 15 июля 2023, 19:27 «Мне очень жаль». Симоньян высказалась о попытке 18-летнего молодого человека организовать покушение на нее Главред RT Симоньян: жаль, что готовившему покушение на убийство заморочили голову РИА «Новости»

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Главный редактор RT Маргарита Симоньян выразила сожаление из-за того, что 18-летний молодой человек пытался организовать покушение на нее. По ее словам, задержанный сможет переосмыслить произошедшее в местах лишения свободы.

Симоньян рассказала, что задержанных по подозрению в подготовке покушения уже арестовали.

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«Мне очень жаль, что 18-летний парень, видео которого мне показали, оказался замороченным. Я не знаю, что он читал, что он смотрел, кто с ним беседовал, кто ему так заморочил голову», — отметила она.

По ее словам, оказавшись в местах лишения свободы молодой человек может попасть в зону боевых действий, как это уже часто случалось. Когда он окажется в окопах, «сама жизнь, сама судьба вправит мозги», понадеялась Симоньян.

Правоохранители задержали в Москве и Рязанской области членов группировки, которые готовили покушение на главреда RT и телеведущую Ксению Собчак. Выяснилось, что за убийство каждой из них по заданию украинских спецслужб злоумышленникам обещали выплатить по полтора миллиона рублей.