«Мне очень хорошо с тобой!»: подчиненная спела о любви к главе петербургского муниципалитета

Сотрудница администрации муниципального округа Лиговка-Ямская в Санкт-Петербурге Наталья Калинина исполнила страстную песню, посвященную своему начальнику Вадиму Войтановскому. К своей песне она даже сделала клип.

«Мой мужчина — Войтановский. // Вадим, какой же ты крутой! Мне очень хорошо с тобой!» — поет девушка.

В песне подчиненная называет главу округа «обычным и простым чиновником». Кадры сопровождают фотографии Войтановского с коллективом и на природе. Сама песня очень ритмичная и создает антураж эпохи 2000-х.

В интервью сайту Daily Storm Калинина призналась, что Войтановский сразу, как принял ее в штат, позволил ей выбирать, чем заниматься в муниципалитете. И она выбрала творчество.

«Вообще, любовь к творчеству мне привили еще родители. Я училась в музыкальной школе и писала стихи, но все это было как бы в стол», — рассказала она.

Девушка также отметила, что рассказы о начальниках-дураках — чистый шаблон. Потому что есть такие заботливые руководители, как Вадим Войтановский.

Комментарии к клипу были самые разные: от хвалебных до оскорбительных. Но, как отметила сама певица, хоть некоторые ее и ранят, она все равно не собирается обращать на них внимание.