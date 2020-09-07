«Мне о Вас рассказывали другое»: Рошаль ответил на письмо жены Навального

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль опубликовал в соцсетях ответ на письмо Юлии Навальной. Профессор уверен, что содержание письма не соответствует посылу врача.

Леонид Рошаль выразил на своей странице в Twittеr недоумение от прочитанного письма от Юлии Навальной. Он считает, что жена политика неправильно поняла его посыл: «Я не верю, что это некорректное письмо мне написали Вы. Мне о Вас рассказывали другое. Ваше письмо по содержанию не соответствует тому, о чем я писал».

Ранее Юлия Навальная прокомментировала инициативу Рошаля по ситуации с ее мужем. Она отвергла идею профессора создать экспертную группу. По мнению Навальной, Рошаль — представляет государство, а это значит, что он не будет принимать участие в лечении ее мужа.

Алексею Навальному стало плохо на борту самолета 20 августа. Политик летел рейсом Томск-Москва. В результате самолет экстренно приземлялся в Омске. Местным врачам удалось спасти блогеру жизнь, также медики отметили, что ядов в организме не обнаружили. Тем не менее по настоянию родственников Навального перевезли в немецкую клинику «Шарите».