Общество 19 мая 2023, 18:32 «Мне было смешно». Жительницу Иркутска выдали замуж без ее ведома Жительница Иркутска узнала, что 7 лет назад она якобы вышла замуж за мигранта piqsels

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Незамужняя мать троих детей из Иркутска Юлия Сотникова узнала, что на протяжении семи лет она официально числится замужем. Выяснилось, что ее супруг — мигрант из Средней Азии, оформивший на нее в период «брака» кредиты и машину, сообщил телеканал НТВ.

Сотникова попыталась оформить выплату на ребенка, но получить пособие не смогла — ей сказали, что она находится в браке.

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«Изначально мне было смешно. Я думала, что все это такой пустяк и бред, это сейчас быстро решится. Такого вообще быть не может», — рассказала жительница Иркутска.

Выяснилось, что она «вышла замуж» за мигранта в 2015 году — их якобы расписали в Красноярске, где женщина никогда не была. Отношения оформили на давно утраченный женщиной паспорт.

Новоиспеченный «супруг» оформил на Сотникову кредиты и автомобиль — она уже начала получать штрафы. Теперь иркутянка надеется признать заключение брака незаконным и избавиться от долгов.

Проблемой заключения фиктивных браков для прибывающих в Россию рабочих заинтересовались власти. В начале января МВД подготовило законопроект о запрете заключения подобных союзов.