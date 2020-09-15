«Мне будет не хватать господина Пашаева»: Добровинский высказался о появлении нового адвоката у Ефремова

Представлять интересы актера Михаила Ефремова во время обжалования приговора в Мосгорсуде станет адвокат Роман Филиппов. От услуг прошлого защитника Эльмана Пашаева артист отказался окончательно.

Адвокат пострадавшей стороны Александр Добровинский в беседе с «360» заявил, что не знаком с новым защитником Ефремова, но подчеркнул, что рад появлению в деле хорошего коллеги.

«Я рад, что появился хороший коллега. Мне, конечно, будет не хватать господина Пашаева», — заявил Добровинский.

Информацию о появлении у Михаила Ефремова нового адвоката подтвердили в адвокатской конторе Russian Lawyers Company. Там пояснили, что Филиппов вынужденно отключил свой телефон, так как на него обрушился шквал звонков.

Эльман Пашаев в минувший понедельник, 14 сентября, подтвердил, что Михаил Ефремов отказался от его услуг. Кроме того, Министерство юстиции направило в адвокатскую палату Республики Северная Осетия — Алания представление о лишении Пашаева адвокатского статуса за нарушения Кодекса профессиональной этики. Сам юрист считает, что он мог что-то не то сказать журналистам.

Пресненский суд Москвы на минувшей неделе признал актера Михаила Ефремова виновным в смертельной аварии и приговорил к восьми годам колонии общего режима. В начале июня артист за рулем своего внедорожника выехал на встречную полосу в центре Москвы, где протаранил фургон Сергея Захарова. От полученных травм мужчина скончался. На сегодняшний день Ефремов находится в СИЗО «Водник».