Общество 24 января 2023, 14:33 M&M’s уберет из рекламы говорящие шоколадные конфеты Компания M&M’s откажется от говорящих конфетных персонажей в рекламе Unsplash

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Бренд M&M’s откажется от говорящих конфет в рекламе. Об этом сообщило издание Wall Street Journal. Поводом послужили многочисленные споры в сети после изменений в облике персонажей.

Еще в прошлом году компания поменяла образ говорящих шоколадных драже. Например, зеленая конфетка переобулась с ботинок на кроссовки. Появилась фиолетовое драже, которая олицетворяет бодипозитив.

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При этом в компании рассказали, что не ожидали такой отрицательной реакции у пользователей.

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«Теперь понимаем: даже обувь конфетки может быть разъединяющей. Это последнее, что хотели M&M’s, поскольку мы все стремимся объединить людей», — отметили в пресс-службе.

Между тем в феврале появится новая реклама с участием актрисы Майи Рудольф, а о судьбе говорящих шоколадных конфет пока ничего не известно.

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