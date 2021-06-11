Россияне могут получить рекордные 350 млрд рублей по страхованию жизни

Объем выплат по страхованию жизни в 2021 году может вырасти на 50% по сравнению с прошлым годом и достичь исторического максимума в 300 миллиардов рублей, сказано в аналитическом обзоре Национального рейтингового агентства (НРА).

Основными причинами станут окончание трехлетних и пятилетних договоров и повышение уровня смертности на фоне пандемии, сообщила газета «Известия». По последней причине общая сумма составит порядка 18–19 миллиардов рублей.

Объем выплат по страхованию жизни будет еще выше — 350 миллиардов рублей, уверены во Всероссийском союзе страховщиков (ВСС), а размер страховых премий увеличится на 10% по сравнению с 2020-м.

На рост последнего показателя окажет влияние активное участие банков в продаже этих полисов, низкие ставки по вкладам и изменение с 2021 года налогообложения на доходы с депозитов. Повышенный спрос на продукты страхования жизни в 2020-м и начале 2021 года, подтвердили представители рынка.

Однако в НРА и ВСС считают, что ужесточение регулирование Банком России ИСЖ и НСЖ может привести к снижению предложения. Выплаты в случае смерти, по новым требованиям, должны будут составлять не менее 200% от страховой премии, а период охлаждения увеличится до 30 дней или уплаты третьего взноса. Жалобы на мисселинг в то же время продолжают расти, и больше половины из них приходятся на ИСЖ.