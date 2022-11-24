Эксклюзив 24 ноября 2022, 23:34 «Младший внук осквернил это место». Родные героя войны потребовали убрать с его могилы чужое захоронение Внук героя Великой Отечественной войны похоронил чужого человека на его могилу

Читать 360tv в

В городе Карачев Брянской области внучки героя Великой Отечественной войны, старшего лейтенанта Лазаря Панина потребовали убрать из его могилы подзахороненного туда без их ведома чужого человека. Они рассказали «360» детали истории и устроили очную ставку с мамой внука ветерана, который захоронил постороннего.

Чужой крест на могиле

По словам одной из внучек героя войны, Лазарь Панин был захоронен в 1978 году. Спустя время к нему «подселили» его супругу и сына. В апреле 2020 года младший внук ветерана Андрей передвинул памятник своим родственникам и захоронил своего тестя Николая именно на том месте, где находится прах его дедушки.

Реклама

«Андрей с помощью МУП „Коммунальное хозяйство“ захоронил здесь своего тестя без предоставления каких-либо документов, без согласия своих родственников. ИП „Донская“ вскрыли место захоронения ветерана, выкопали могилу и захоронили сюда Николая», — сказала одна из внучек ветерана.

Реклама

По ее словам, Николай в Карачеве никогда не жил. Он являлся отцом второй жены Андрея. Внучки героя войны не считают подхороненного усопшего своим родственником. О случившемся они узнали случайно. В момент похорон Николая была пандемия, из-за которой кладбище временно закрыли. Женщины проезжали мимо и увидели на родной могиле чужой крест.

Могилу русского офицера уничтожили

«Мы обратились к Андрею с просьбой за наш счет перезахоронить Николая на другое место. Но Андрей отказался. Он сказал: „У вас там есть фотографии на памятнике. Ходите и кланяйтесь им. А для меня он дороже собственного отца, дедушки и бабушки“. <…> Могилу русского офицера уничтожили. Положили на него совершенно чужое тело. И никто за это не понес никакой ответственности», — высказалась одна из женщин.

Сосед героя войны подтвердил, что могилу перенесли, а на месте захоронения Лазаря поставили чужой крест и фотографию. Он заявил, что в 1978 году лично хоронил ветерана.

«Могилку копал я. Копал с ребятами с завода, с кем работал вместе. Сам же и закапывал. А теперь на этом месте находится другая могила. Я без понятия, кто это, что это», — возмутился он.

«Война семей»

Внучки Лазаря сообщили, что обращались в полицию, прокуратуру и суд. Однако в инстанциях не увидели никаких нарушений. Кассационный суд отказал в перезахоронении, ссылаясь на принцип достойного отношения к праху умершего и право на уважение его памяти. Женщин возмутило то, что прах героя войны осквернили, причем сделал это его внук. При этом, по их словам, кладбище закрыто для захоронений с 1991 года.

Внучки наведались в квартиру к невестке — матери Андрея. Женщина открыла им дверь, но тут же собралась закрыть, увидев родственниц. Она заявила, что не собирается прибегать к перезахоронению и обвинила внучек героя войны в недобросовестном отношении могиле. По ее словам, они «не выдернули и травинки» там.

Женщины подняли на смех слова невестки. Внучки сказали, что все эти годы занимались облагораживанием могилы. Они потребовали от родственницы убрать захоронение, несмотря на решение суда.