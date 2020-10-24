Младший брат Эдуарда Успенского умер от коронавируса
В Москве от коронавируса скончался Юрий Успенский — младший брат писателя Эдуарда Успенского. Об этом сообщил портал Sobesednik.ru.
Успенскому был 81 год. Он умер в больнице 21 октября. Кремация пройдет на территории Хованского кладбища в понедельник, 26 октября.
Заразиться Успенский мог во время отдыха в санатории, откуда приехал раньше срока, почувствовав недомогание. «Может, это моя последняя поездка», — говорил он родным. С температурой мужчину отвезли в больницу, откуда он уже не вернулся.
Писатель и телеведущий Эдуард Успенский скончался в 2018 году от онкологии. Он был автором множества детских книг; придумал Чебурашку, крокодила Гену, кота Матроскина, старуху Шапокляк и других сказочных персонажей.
Всего в семье Успенских было три брата. После смерти Юрия остался старший брат Игорь.