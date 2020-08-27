Младшеклассникам могут разрешить оставлять учебники в школе
О своей идее она рассказал в интервью РИА «Новости».
Было бы правильно хотя бы в начальной школе предусмотреть возможность оставлять что-то в школе и облегчить ребятишкам ношу. Кстати, одно время моя дочка ходила в школу с сумкой-тележкой на колесахАнна Кузнецова.
Кузнецова подчеркнула, что считает тяжелые школьные рюкзаки проблемой, которую необходимо решать. Она отметила, что тяжести добавляют и другие школьные принадлежности — в их числе увесистые рабочие тетради практически по каждому предмету.
Однако омбудсмен отметила, что не видит решения ситуации в переходе на электронные учебники.
«А куда же тогда закладку класть? Нет, конечно, учебники не стоит списывать со счетов. Все-таки нужно держать в руках книгу, листать ее, учить бережному отношению к ней», — сказала Кузнецова.
При этом она подчеркнула, что совсем списывать со счетов современные технологии нельзя — их нужно обязательно использовать в учебном процессе.
Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил о готовности школ к новому учебному году. Его слова процитировал RT.