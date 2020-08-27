Младшеклассникам могут разрешить оставлять учебники в школе

Ученикам младших классов могут разрешить оставлять учебники в школах, чтобы дети не носили тяжелые рюкзаки. Такое предложение сделала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

О своей идее она рассказал в интервью РИА «Новости».

Было бы правильно хотя бы в начальной школе предусмотреть возможность оставлять что-то в школе и облегчить ребятишкам ношу. Кстати, одно время моя дочка ходила в школу с сумкой-тележкой на колесах Анна Кузнецова.

Кузнецова подчеркнула, что считает тяжелые школьные рюкзаки проблемой, которую необходимо решать. Она отметила, что тяжести добавляют и другие школьные принадлежности — в их числе увесистые рабочие тетради практически по каждому предмету.

Однако омбудсмен отметила, что не видит решения ситуации в переходе на электронные учебники.

«А куда же тогда закладку класть? Нет, конечно, учебники не стоит списывать со счетов. Все-таки нужно держать в руках книгу, листать ее, учить бережному отношению к ней», — сказала Кузнецова.

При этом она подчеркнула, что совсем списывать со счетов современные технологии нельзя — их нужно обязательно использовать в учебном процессе.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил о готовности школ к новому учебному году. Его слова процитировал RT.