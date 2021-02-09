Младшеклассникам из Челябинска выдали просроченное ноябрьское молоко

Ученикам младших классов школы № 116 в Челябинске выдали просроченное молоко. Детский омбудсмен пообещала разобраться в ситуации.

О случившемся рассказали родители учеников в социальной сети «ВКонтакте».

Судя по маркировке на фото, молоко просрочилось еще 1 ноября прошлого года. Директор школы Татьяна Трапезникова пообещала выяснить обстоятельства произошедшего. Она отметила, что вопросы есть не только к школе, но и к поставщику.

«Каждый день выдаем более двух тысяч упаковок. При таких объемах ответственный мог отсмотреть не каждую коробочку. Хотя обычно они внимательно изучаются при приемке. Возможно, в партии были единичные вкрапления», — процитировало ее слова 74.ru.

Детский омбудсмен в Челябинской области Евгения Майорова рассказала радиостанции «Говорит Москва», что ситуация странная. Она подчеркнула, что проверка будет проводиться в любом случае, однако сперва надо выяснить, кто принимал просроченное молоко.

«Ситуация странная, такого быть не должно. Приемка и безопасность этих продуктов проверяются соответствующими лицами. Понятно, что есть те, кто поставляет продукт, но можно же его не принять. Контроль-то осуществляет учреждение, которое принимает», — отметила она.

Уполномоченная по правам ребенка подчеркнула, что буфетчик, который принимает продукцию, должен осуществлять пробы и проверять качество продукта по вкусовым ощущениям. Она отметила, что для этого даже не нужно иметь никакого образования.