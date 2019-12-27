    27 декабря 2019, 14:35

    Младшей из сестер Хачатурян сняли электронный браслет

    Дарья Новая, Наза Салех Захи

    Младшей из трех сестер Хачатурян, Марии, сняли электронный браслет слежения. Остальных девушек это ждет 28 декабря.

    «С Крестины не сняли. Будут снимать завтра — по истечении срока запрета. С Марии сняли, да, сегодня», — рассказал «360» адвокат Крестины Хачатурян Алексей Липцер.

    По его словам, после этого девушкам можно будет выходить из квартиры в любое время суток. Запрет на период с 21:00 до 07:00 будет снят. Но мера пресечения и все сопутствующие ей запреты при этом сохранятся. Среди них использование телефона, Интернета для общения друг с другом, прессой, свидетелями и потерпевшими.

    28 декабря у девушек истечет срок меры пресечения. И следствие не собирается выходить в суд с ходатайством о его продлении. Поэтому, по словам адвоката, сохраняются только запреты на общение с прессой, с фигурантами уголовного дела и на пользование средствами связи.

    Ангелину, Крестину и Марию Хачатурян обвиняют в убийстве отца, Михаила Хачатуряна. Преступление произошло в конце июля 2018 года. Тело главы семейства со множеством колото-резаных травм нашли на лестничной площадке около его квартиры в Москве. Практически сразу его дочери сознались в убийстве.

    Следственный комитет завершил расследование дела. К настоящему моменту суд постановил, что Ангелина и Крестина могли давать себе отчет в своих действиях в момент убийства. Марии же предложили назначить принудительное лечение. Сейчас дело изучают в прокуратуре, после чего его вернут в Следственный комитет.