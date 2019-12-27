Младшей из сестер Хачатурян сняли электронный браслет

Младшей из трех сестер Хачатурян, Марии, сняли электронный браслет слежения. Остальных девушек это ждет 28 декабря.

«С Крестины не сняли. Будут снимать завтра — по истечении срока запрета. С Марии сняли, да, сегодня», — рассказал «360» адвокат Крестины Хачатурян Алексей Липцер.

По его словам, после этого девушкам можно будет выходить из квартиры в любое время суток. Запрет на период с 21:00 до 07:00 будет снят. Но мера пресечения и все сопутствующие ей запреты при этом сохранятся. Среди них использование телефона, Интернета для общения друг с другом, прессой, свидетелями и потерпевшими.

28 декабря у девушек истечет срок меры пресечения. И следствие не собирается выходить в суд с ходатайством о его продлении. Поэтому, по словам адвоката, сохраняются только запреты на общение с прессой, с фигурантами уголовного дела и на пользование средствами связи.

Ангелину, Крестину и Марию Хачатурян обвиняют в убийстве отца, Михаила Хачатуряна. Преступление произошло в конце июля 2018 года. Тело главы семейства со множеством колото-резаных травм нашли на лестничной площадке около его квартиры в Москве. Практически сразу его дочери сознались в убийстве.

Следственный комитет завершил расследование дела. К настоящему моменту суд постановил, что Ангелина и Крестина могли давать себе отчет в своих действиях в момент убийства. Марии же предложили назначить принудительное лечение. Сейчас дело изучают в прокуратуре, после чего его вернут в Следственный комитет.