Младенцу из Екатеринбурга со СМА сделали укол за $2 млн

Семимесячному младенцу из Екатеринбурга со спинальной мышечной атрофией сделали самый дорогой в мире укол. Стоимость препарата, который ввели мальчику, составляет два миллиона долларов. Об этом на своей странице в Instagram сообщил бывший мэр столицы Урала Евгений Ройзман.

«Всем добрым людям привет от Миши Бахтина! Поставили укол. Будем жить!» — написал Ройзман.

Он запостил фото ребенка, рядом с которым положили коробку от препарата Zolgensma стоимостью два миллиона долларов. Больным спинальной мышечной атрофией достаточно одной дозы этого лекарства. В России от этой болезни есть единственный препарат «Спиназа». Его нужно колоть каждые четыре месяца.

В сборе денег на лекарство, который организовал благотворительный фонд Ройзмана, приняли участие футболисты клуба «Урал». Они выходили на поле в футболках с фотографией Миши. Собрать деньги на Zolgensma помогли известные артисты, которые призывали к помощи на своих страницах в социальных сетях. Нужную сумму накопили в конце прошлого года.

Получивший лекарство мальчик сейчас находится в Научно-практическом центре специализированной медицинской помощи детям имени Войно-Ясенецкого в Москве.