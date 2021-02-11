Опровергнута информация о подмене погибших младенцев куклами

В ставропольском Минздраве опровергли распространившуюся в соцсетях информацию о подмене двух погибших новорожденных куклами. О смерти младенцев сообщил мужчина, снявший на видео завернутых в саван кукол, которых он вместо своих детей привез хоронить в Дагестан. Он заявил, что их ему выдали в перинатальном центре Ставрополья.

В Ставрополье ТАСС сообщили, что информация не подтвердилась. Ни в этом, ни в прошлом году такая пациентка не поступала ни в один из перинатальных центров города. Не было ее и в других медучреждениях родовспоможения.

По данным Минздрава, перинатальный центр № 1, в котором якобы состоялась подмена погибших младенцев на кукол, оснащен 190 видеокамерами. Они работают на всех этажах.

Сотрудники МВД Дагестана сейчас разбираются в ситуации.

Ранее житель Дагестана опубликовал ролик, на котором показал кукол, завернутых в погребальный саван. Он сообщил, что его жена 3 февраля родила двух детей. Через неделю близнецы скончались. Находка заставила мужчину предположить, что его дети живы.