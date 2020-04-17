Младенец и пожилая женщина заразились коронавирусом из-за родственника

Четыре члена одной семьи прошли тестирование на наличие коронавируса в организме и получили положительные результаты. Среди них четырехмесячный младенец и женщина 80 лет.

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков уточнил, что инфицированные проживают в одной квартире с нарушителем.

Ранее мужчина обратился за медицинской помощью. Пациенту назначили лечение, однако он уехал в Московскую область и вернулся домой через некоторое время.