Младенец и пожилая женщина заразились коронавирусом из-за родственника
Житель Петрозаводска нарушил режим самоизоляции и посетил Московскую область. Теперь вся его семья заразилась коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил «Царьград».
Четыре члена одной семьи прошли тестирование на наличие коронавируса в организме и получили положительные результаты. Среди них четырехмесячный младенец и женщина 80 лет.
Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков уточнил, что инфицированные проживают в одной квартире с нарушителем.
Ранее мужчина обратился за медицинской помощью. Пациенту назначили лечение, однако он уехал в Московскую область и вернулся домой через некоторое время.