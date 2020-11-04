МКС теряет воздух через трещину толщиной с волоc
Об этом сообщил руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев журналу «Русский космос».
«Трещина толщиной с волос, поэтому факт утечки фиксировался только очень чувствительными приборами», — отметил он.
Соловьев рассказал, что специалисты ЦНИИмаш и ГКНПЦ имени Хруничева выясняют, из-за чего появилась эта трещина. Они также разрабатывают технологию, которая позволит полностью ее устранить. Руководитель полетов отметил, что в декабре на МКС могут доставить азот для пополнения атмосферы, а вместе с ним — средства для ликвидации.
Азот для восстановления атмосферы традиционно привозят на МКС с помощью грузовых транспортных кораблей «Прогресс». Планировалось, что запуск «Прогресса МС-16» пройдет в декабре этого года, но ситуация изменилась. В октябре в Роскосмосе заявили, что по состоянию на данный момент старт перенесли на 2021 год. Такое решение приняли из-за необходимости дополнительных проверок.