МКС миновала угрозу столкновения с американским спутником

Ранее группа по управлению полетов космической станции планировала совершить в понедельник маневр уклонения. Аналитики изучили все данные и поняли, что необходимости в этом уже нет.

«По данным системы АСПОС ОКП (автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях — прим. ред.), контролирующей околоземное космическое пространство, бывший американский военный спутник BRICSat-2 не представляет опасности для МКС», — сказал председатель пресс-службы Роскосмоса.

Также в Роскосмосе сообщили о дате очередного выхода российских космонавтов в открытый космос. Выяснилось, что уже этой осенью совершится выход из нового модуля «Поиск». Последний раз россияне выходили в открытый космос в мае 2019 года.

Кроме того, осенью состоится запуск спутников российской низкоорбитальной системы связи «Гонец» на ракете-носителе «Союз-2.1б».