Общество 20 декабря 2022, 15:26 МККК осудил обстрел своего офиса в Донецке ТАСС: международный комитет Красного Креста осудил обстрел офиса в Донецке РИА «Новости»

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Международный комитет Красного креста решительно осудил обстрел офиса организации в Донецке. Об этом ТАСС сообщили представители делегации МККК в Москве.

Атака на офисное здание произошла вечером в понедельник, 19 декабря, из сотрудников никто не пострадал. Повреждения получил сам офис и несколько автомобилей.

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«Мы решительно осуждаем атаку на офис в Донецке», — заявили в МККК.

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Комитет организации подтвердил, что намерен продолжать свою работу по оказанию помощи жителям Донецка и других районов города.

Об атаке украинских войск на Калининский район Донецка стало известно утром во вторник, 20 декабря. Совместный центр контроля и координации огня уточнял, что здание находится на улице Капитана Ратникова.

В ноябре заместитель главы МИД Сергей Вершинин доводил до президента МККК Мирьяны Сполярич Эггер информацию о том, что украинские боевики регулярно нарушают нормы международного гуманитарного права и совершают провокации в отношении мирных жителей освобожденных регионов страны.