МКБ и ГК «Инград» подписали соглашение о проектном финансировании на 3,35 млрд рублей

Московский кредитный банк (МКБ) и группа компаний «Инград» подписали договор о проектном финансировании с использованием эскроу-счетов второй очереди проекта «Одинград». Квартал Семейный».

На строительство четырех новых корпусов (№ 3, 4, 8 и 9) квартала «Семейный» проекта «Одинград» выделено 3,35 миллиарда рублей. Это новая жилая локация в рамках масштабного проекта в лесном массиве подмосковного Одинцова. Общая площадь застройки составит более 68,6 тысячи квадратных метров.

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25-этажные дома № 3, 4, 8 и 9 квартала «Семейный» предлагают большой выбор различных площадей, удобных и функциональных планировок от финских архитекторов. Авторское благоустройство придомовой территории от бюро ARTEZA. Всего в корпусах будет 1076 квартир общей площадью 49 315,6 квадратных метра. Ввод в эксплуатацию последнего корпуса запланирован на 2021 год.

«Финансирование проектов в секторе „Жилищное строительство“ является одним из приоритетных направлений в МКБ. Мы приветствуем развитие отношений с ГК „Инград“ и уверены, что результат нашей совместной работы внесет существенный вклад в развитие городской среды Одинцова. Банк планирует участвовать в новых проектах, реализуемых группой „Инград“», — прокомментировал директор департамента по работе с клиентами недвижимости, инфраструктуры и торговли Кирилл Филиппенков.