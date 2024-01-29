Общество 29 января 2024, 17:41 «МК»: ученые Техасского университета выяснили, что женщинам необходим регулярный секс в стабильных отношениях

Читать 360tv в

Частота половой жизни напрямую влияет на выработку женским организмом эстрогена, поэтому для поддержания здоровья дамам необходим регулярный секс в стабильных откношениях. К стаком выводу пришли ученые из Техасского университета, сообщил «МК».

Если же половые связи носят эпизодический характер с разными партнерами, то от них лучше вообще отказаться, чтобы не провоцировать скачки гормонов. Как добавили 7Дней, среднестатистической женщине достаточно заниматься сексом раз в неделю.

Авторы: