Общество 20 февраля 2024, 13:37 «МК-Хабаровск»: защититься от бродячих собак поможет ультразвуковой отпугиватель

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Ежедневно по всей России люди становятся жертвами нападений бездомных собак. Защититься от бродячих животных можно с помощью ультразвукового отпугивателя, сообщил сайт «МК-Хабаровск».

Устройство действует в радиусе десятков метров. Качественный отпугиватель можно купить в специализированных магазинах. Также защититься от собак поможет пневматический клаксон или воздушный сигнальный горн, он способен отгонять животных громким звуком, сообщил «ФедералПресс».

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Кроме того, отлично сработают светошумовые приборы. Собак отпугнет яркая вспышка света и звук в 140 децибел, при этом вреда животному это не причинит.