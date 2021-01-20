«МК»: Ефремова в колонии отправили на карантин

По словам собеседника издания, причиной недомогания артиста стал не коронавирус. Он подчеркнул, что в исправительном учреждении строго соблюдаются все меры предосторожности. На прогулку заключенных выводят только в масках, а посетитель надевают защитные костюмы, чтобы не принести инфекцию.

«У него было что-то типа простуды. Все-таки колония — не дом родной. Сейчас осужденный чувствует себя лучше», — сказал источник.

По его словам, работающие в колонии врачи быстро поставили актера на ноги.

Пресненский суд Москвы признал актера Михаила Ефремова виновным по делу о смертельной аварии. Артиста приговорили к восьми годам колонии. После обжалования срок приговора сократили до 7,5 года.

Ефремов за рулем своего внедорожника врезался в фургон в центре Москвы, которым управлял курьер Сергей Захаров. От полученных травм мужчина скончался на следующий день. Проведенная экспертиза показала, что Ефремов был пьян. В колонию артист прибыл 1 декабря.

В заключении Ефремов написал письмо младшему сыну погибшего Захарова. Он попросил у него прощения, принес соболезнования и заявил, что после освобождения не сможет продолжать актерскую карьеру. По словам Ефремова, эта часть его жизни утрачена безвозвратно.