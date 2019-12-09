Мюзикл «Комедия о том, как банки грабили» открыл для зрителей мир закулисья
Каким образом постановщики используют приемы киномонтажа? Сколько весит бриллиант? Как один артист играет 13 ролей? Из чего сделана кровь? Как декорации нарушают законы гравитации? На эти и другие вопросы зрители смогут получить ответы на экскурсии по бэкстейджу.
Посетители смогут увидеть главные постановочные цехи, тайные ходы театра, а также декорации с необычного ракурса — с высоты пятиэтажного дома. Кроме того, гости смогут сами попробовать украсть тот самый бриллиант Принца Людвига, за которым, по сюжету спектакля, охотится весь Миннеаполис. Кроме того, экскурсоводы проведут актерский тренинг и покажут, благодаря каким приемам достигается кинематографичность на театральной сцене. Записаться на экскурсию можно по ссылке.
«Комедия о том, как банки грабили» — это российская версия одноименного британского мюзикла. В Великобритании спектакль с большим успехом идет на лондонских подмостках с 2016 года. Во время мюзикла зрители становятся очевидцами автомобильной погони, побег из тюрьмы главного героя. Авторы мюзикла — Генри Льюис, Джонатан Сэйер и Генри Шилдс.
Мировые театральные критики высоко оценили постановку: комедия была признана лучшей и получила премию «Мольер» — одну из самых престижных театральных наград. Примечательно, что в России спектакль поставлен раньше, чем на Бродвее.