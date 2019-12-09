Мюзикл «Комедия о том, как банки грабили» открыл для зрителей мир закулисья

Громкий мюзикл сезона «Комедия о том, как банки грабили», который идет в Театре МДМ, приготовил сюрприз для своих зрителей.Теперь они могут попасть не только на спектакль, но и за кулисы шоу.

Каким образом постановщики используют приемы киномонтажа? Сколько весит бриллиант? Как один артист играет 13 ролей? Из чего сделана кровь? Как декорации нарушают законы гравитации? На эти и другие вопросы зрители смогут получить ответы на экскурсии по бэкстейджу.

Источник фото: пресс-служба МДМ

Посетители смогут увидеть главные постановочные цехи, тайные ходы театра, а также декорации с необычного ракурса — с высоты пятиэтажного дома. Кроме того, гости смогут сами попробовать украсть тот самый бриллиант Принца Людвига, за которым, по сюжету спектакля, охотится весь Миннеаполис. Кроме того, экскурсоводы проведут актерский тренинг и покажут, благодаря каким приемам достигается кинематографичность на театральной сцене. Записаться на экскурсию можно по ссылке.

Источник фото: пресс-служба МДМ

«Комедия о том, как банки грабили» — это российская версия одноименного британского мюзикла. В Великобритании спектакль с большим успехом идет на лондонских подмостках с 2016 года. Во время мюзикла зрители становятся очевидцами автомобильной погони, побег из тюрьмы главного героя. Авторы мюзикла — Генри Льюис, Джонатан Сэйер и Генри Шилдс.

Источник фото: пресс-служба МДМ

Мировые театральные критики высоко оценили постановку: комедия была признана лучшей и получила премию «Мольер» — одну из самых престижных театральных наград. Примечательно, что в России спектакль поставлен раньше, чем на Бродвее.