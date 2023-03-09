Общество 09 марта 2023, 23:18 «Мюзик-Холл» закроют на реконструкцию в Петербурге

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В Санкт-Петербурге театр «Мюзик-Холл» ожидает масштабная реконструкция, которая будет идти три года. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

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По данным издания, 10 марта в театре состоится прощальный концерт «Шаг в будущее». В ходе реконструкции планируется обновить сцену и зал «Мюзик-Холла». После открытия он получит название Санкт-Петербургский государственный Музыкальный театр имени Федора Ивановича Шаляпина.