Мятежный схиигумен Сергий не пришел на церковный суд в Екатеринбурге

Схиигумен Сергий еще в апреле этого года стал известен тем, что называл коронавирус «песовдопандемией». Он выкладывал в Сеть видео, на котором посылал проклятия в сторону тех, кто закрывал церкви. После этого Екатеринбургская епархия запретила Сергию проповедовать.

После этого было назначено первое заседание церковного суда, на котором отец Сергий сначала зачитал заранее подготовленный текст, а потом сбежал из зала. Новый суд планировали провести 26 июня, но священник не пришел на него.

«Церковный суд уже начался, он закрытый. Отца Сергия нет», — рассказала собеседница агентства.

До второго церковного суда отец Сергий продолжал проводить таинства и проповедовать. При этом он вернулся в свой Среднеуральский женский монастырь. Но Екатеринбургская епархия главной в церкви назначила матушку Варвару. Правда после появления Сергия, матушка вместе с сестрами уехала из монастыря, чтобы не ввязываться в очередной конфликт со священником.

Некоторые звездные прихожане публично высказывались в поддержку священника. Актер шоу «Уральские пельмени» Дмитрий Соколов поддержал отца в своем Instagram. Кроме этого, издание URA.ru со ссылкой на собственного корреспондента, рассказало, что Ксения Собчак собирается снимать фильм про священника. Для этого она уже приехала в Екатеринбург.