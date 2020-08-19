Мятежные военные заявили о закрытии границ Мали

В Мали появился Национальный комитет для спасения народа. Его решили создать устроившие мятеж военные. Границы государства объявлены закрытыми.

Представитель мятежников в эфире телеканала ORTM1 заявил, что комитет возьмет на себя «обязательства перед народом и историей» — обеспечит продолжение существования государства.

Военные выступают за политическую трансформацию, результатом которой стали бы выборы. Они также готовы соблюдать все международные соглашения.

Пока что в Мали закрыли все границы — воздушные и наземные — и ввели комендантский час. Ограничение действует «до дальнейшего уведомления». На улицах будет запрещено находиться с 21:00 до 05:00.

Мятеж в Мали подняли накануне. Он произошел на военной базе недалеко от столицы Бамако. Президента страны Ибрагима Бубакара Кейта и премьер-министра Бубу Сиссе арестовали, глава государства заявил о своей отставке и роспуске парламента и правительства.