Эксклюзив 24 июня 2023, 15:07 Мятеж Пригожина назвали «козырем» в руках ВСУ Политолог Журавлев: ВСУ используют мятеж Пригожина для контрнаступления Ministry of Defense of Ukraine

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Командование ВСУ использует начатый мятеж основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина в военных и пропагандистских целях. Об этом «360» заявил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Он пояснил, что для подавления волнений уже покинувших позиции «вагнеровцев» из зоны специальной военной операции могут отозвать часть войск. Кроме того, все сообщения Пригожина украинские специалисты могут использовать для пропаганды и деморализации российских военных.

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«Первое сообщение о мятеже я получил, смотря украинские сайты. Если в головы солдат внести мысль о том, что командование может предать, что командование может ошибаться, что командование может делать что-то нетак — это всегда деморализует», — заявил Журавлев.

Эксперт добавил, что эту пропагандистскую составляющую Украина использует в полной мере на фоне провала контрнаступления, за который их уже раскритиковали западные спонсоры.

«Господин Пригожин дал козырь ВСУ, потому что сейчас они сделают все, чтобы хотя бы на картинке контрнаступление получилось. Потому что нужно что-то докладывать, а пока нечего», — добавил Журавлев.

Он подчеркнул, что не может сказать об истинных целях основателя частной военной компании «Вагнер», но если он хотел сделать лучше для россиян, то в этом он полностью провалился, потому что настоящими бенефициарами стали украинцы.

Следователи ФСБ завели уголовное дело о мятеже против основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина после его угроз в адрес командования российских войск. В Москве, Подмосковье и Воронежской области ввели режим контртеррористической операции.