Мясо подорожало в России к майским праздникам

Цены на свинину и баранину поднялись в России в преддверии майских праздников. Производители предупредили торговые сети об увеличении стоимости мяса на 5-25%. При этом магазины ожидают повышение спроса.

Рост цен на некоторые виды мяса отметил на заседании оперштаба Минсельхоза директор департамента по регулированию рынков АПК Максим Титов. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на участника мероприятия.

По информации Росстата, стоимость свинины, за исключением бескостного мяса, с конца марта увеличилась на 1,7%, а с конца 2020 года цены повысились на 4,3%. За аналогичные периоды баранина стала стоить дороже на 1,6% и 7,4% соответственно. В среднем в марте килограмм свинины можно было купить за 276,26 рубля, а баранину — за 455,79 рубля.

Руководитель фермерского и ремесленного направления «Азбуки вкуса» Дмитрий Илюкевич заявил, что производители предупредили сеть о повышении цен на мясо в пределах 5-25%. В сети «Верный» сообщили, что по сравнению с прошлой неделей свинина подорожала на 2,3%.

В Минсельхозе отметили, что в ближайший месяц ожидают падения цены на корма из-за экспортных пошлин. В итоге это позволит избежать резкого увеличения стоимости мяса.