Мясо и хлеб из насекомых появятся в России

В ближайшие 10 лет в России может появиться хлеб и мясо из белка насекомых. Такой состав будет считаться полезным. Об этом рассказал управляющий партнер венчурного фонда Fuel for Growth, член рабочей группы дорожной карты FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Андрей Зюзин.

«К примеру, растительное и клеточное мясо или выпечка из белка насекомых. Первые продукты уже начинают появляться на прилавках магазинов, а вот блюда из насекомых окажутся в меню россиян лишь через пару лет», — рассказал он РИА «Новости».

Пока насекомых добавляют в продукты в основном в Китае, Таиланде, Индии и Мексике. Все дело в том, что белок насекомых известен иммуномодулирующими и гипоаллергенными свойствами.

В России пока насекомыми кормят только животных и рыб на производствах. Однако некоторые компании хотят запустить производство макарон, муки и выпечки с добавлением белка из личинок мухи Черной львинки, добавил эксперт.

Доктор Александр Мясников ранее заявил, что употреблять «белые» продукты опасно. В таких продуктах содержится колоссальный гликемический индекс.