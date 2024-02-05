Общество 05 февраля 2024, 13:07 Мясной эксперт Юшин рассказал, что цены на свинину могут вырасти на 5%

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Цены на мясо в 2024 году останутся доступными и вырастут незначительно. Таким мнением с радио Sputnik поделился руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

Он рассказал, что в России в среднем приходится до 80 килограммов мяса в год на одного человека. Это уровень потребления богатых стран. Если ситуация с производством останется стабильной и не будет новых всплесков болезни среди животных, то цены сохранятся на уровне доступных.

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«Высокие темпы производства сохранятся в свиноводстве, но при условии, что ситуация по африканской чуме свиней будет оставаться стабильной. Предварительный прогноз — плюс 5% к 2023 году», — отметил эсперт.

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