«Мясницкий ряд» передал более 3,5 тонн продукции ветеранам, волонтерам и медикам

Во время пандемии завод не только не остановил работу, но и занимается благотворительностью и запустил сервис бесконтактной доставки. Теперь ветчину, сосиски, сардельки, молочные продукты и мясные полуфабрикаты можно заказать онлайн. Корреспондент «360» побывал на производстве и увидел, как делают мясные деликатесы и зачем на заводе нужен холодный туман.

100 000 килограммов продукции ежедневно, круглосуточно. Завод «Мясницкий ряд» не остановил работу во время пандемии, но ввел новые правила.

«Мы ввели беспрецедентные меры, начиная с того, что все сотрудники носят и обеспечены в нужном объеме средствами индивидуальной защиты, также мы ввели обязательное требование дистанционной работы, обязательное соблюдение расстояния между сотрудниками, в том числе, при посещении мест общего пользования», — объясняет Андрей Заец, директор по качеству ООО «МПЗ Мясницкий ряд»

Источник фото: телеканал «360»

Каждое производственное помещение на заводе обрабатывают дважды в день специальными дезинфицирующими средствами, затем промывают водой. Уровень чистоты контролируют целой системой приборов: специальными индикаторами, портативными люминометрами, а еще — исследуют в лаборатории. Плюс еще две полноценные уборки: в начале и в конце дня. По словам директора по качеству предприятия, теперь за чистотой следит отдельная бригада, а помещения обрабатывают установками холодного тумана.

Как это выглядит? Сотрудник надевает полный комплект средств индивидуальной защиты — специальный костюм, фильтрующую маску, перчатки, специальную обувь. В помещении нет людей. Генератор холодного тумана создает, так называемое, облако — в воздух под давлением впрыскивается специальный раствор. Микрокапли равномерно распределяются по всем поверхностям. Размер одной такой — около 50 микрон, и проникнуть капля может во все щели и уголки. В такое стерильное помещение заходить нужно тоже подготовленным — сотрудники одевают чистую спецодежду, лицевые маски, гигиенические шапочки и проходят несколько этапов дезинфекции рук.

«Вначале человек моет руки без перчаток, после этого он их просушивает, одевает средство защиты — перчатки, и моет дополнительно руки перед тем, как выйти в цех. После мойки рук обязательно дезинфекция на автоматических постах, и плюс дополнительно на каждом рабочем месте у нас есть баллончики с антисептиками, то есть в процессе работы, люди также обрабатывают руки с определенной регулярностью» — рассказывает Андрей Заец.

Источник фото: телеканал «360»

О безопасности продукции можно не беспокоиться. За всеми линиями строго следят технологи-контролеры. Затем каждую партию дополнительно проверят, в том числе в лаборатории и даже продегустируют, чтобы определить соответствие нормам. Готовый продукт аккуратно складывают в коробки и перемещают — в зону склада или погрузки. Часть коробок отправятся ветеранам, врачам, медикам. Одна из машин повезет продуктовые набору в Коммунарку: там круглосуточно трудятся врачи.

И это не первая акция. Всего на благотворительные цели «Мясницкий ряд» передал уже несколько тонн продукции.

«„Мясницкий ряд“ продолжит начатые благотворительные инициативы, на текущий день мы уже передали порядка 3,5 тонн мясных изделий, продуктовых наборов собственного производства в различные организации, в том числе благотворительные фонды, волонтерские братства и медикам» — отметила Эльвира Ольгина, директор по маркетингу ООО «МПЗ Мясницкий ряд»

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