Мясников упрекнул людей в невыученных уроках пандемии

Человечеству требуется эпидемия сильнее коронавируса, чтобы прочистить мозги и понять, что нужно прекратить конфликты и объединиться. Об этом на своем канале в Telegram написал врач и телеведущий Александр Мясников.

Он пояснил, что природа наслала на человечество коронавирус за разрушенную экологию и перенаселенной планету. Но даже это не помогло объединиться перед лицом общей беды.

«Люди и этот предупредительный холостой выстрел умудрились превратить в самострел в ногу», — написал Мясников.

Он пояснил, что сейчас ситуация в отношениях между странами стала только хуже. США вводят санкции против России и продолжают воинственную риторику, Великобритания посылает эсминцы в Черное море для защиты Украины, Чехия объявила в розыск Петрова и Боширова.

«Посмотрит природа и пошлет для вразумления что-то со смертностью уже не в полтора процента, а раз так в 20 посильнее», — пояснил свою мысль Мясников.

Он пояснил, что все, что происходит с человечеством сегодня, не третья волна пандемии, а только первый акт. Доживет ли человечество до антракта, задал врач вопрос читателям.