Мясников счел «мракобесием» меры по борьбе с COVID-19 в Европе

Европа в борьбе с коронавирусом пошла на более жесткие меры, чем действовали в Москве прошлой весной. Происходящее в европейских государствах из-за пандемии назвали «мракобесием».

Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал действующие в Европе ограничения в ролике, которые опубликовал сайт «Вести.ru».

«Идешь, допустим, в Париже, где просто как после атомной войны, нейтронной бомбы, смотреть невозможно», — сказал он.

Карантин в европейских странах Мясников счел более жестким, чем предпринятые в Москве меры весной 2020 года. При этом Россия, по его мнению, лучше справляется с пандемией. Доказательством этому служит более низкий показатель смертности.

Мясников заметил, что благодарить за подобное стоит «старый добрый алгоритм военной медицины», сохранившийся еще со времен Великой отечественной войны. Западную медицину врач и телеведущий уличил в проигрыше российской.

Московский Депздрав заявил, что к концу февраля летальность от COVID-19 в столице составила 2,57%, если учитывать случаи, где коронавирус явился основной причиной смерти.